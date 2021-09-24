Суд во Владимире восстановил в должности бывшего вице-губернатора Романа Годунина

ТАСС, 24 сентября. Октябрьский районный суд Владимира 24 сентября удовлетворил иск Романа Годунина о восстановлении его в должности вице-губернатора Владимирской области. Об этом сообщается на сайте суда.

"Вынесено решение по делу. Иск удовлетворен частично", - говорится в сообщении.

В конце мая правоохранительные органы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Годунина и иных неустановленных должностных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 33, п. "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ "Подстрекательство и пособничество в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере". Дело связано с проведением торгов на право строительства автодороги "Рпенский проезд" во Владимире стоимостью более 2 млрд рублей.

После возбуждения дела губернатор Владимирской области Владимир Сипягин не стал отстранять от должности своего заместителя, курирующего сферы строительства, ЖКХ, дорожного и лесного хозяйств, природопользования, а также госрегулирования цен и тарифов. При этом власти сообщили, что внутреннюю проверку в отношении вице-губернатора начали еще до возбуждения уголовного дела.

В начале июля губернатор подписал указ об увольнении своего заместителя. Документ подписали по результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах чиновника. В начале августа Годунин подал в суд иск о восстановлении на работе, ответчиком по нему выступала администрация Владимирской области.

Роман Годунин исполнял обязанности вице-губернатора со 2 апреля 2020 года. 12 июля администрация Владимирской области сообщила о том, что временно исполняющим обязанности вице-губернатора назначен Герман Елянюшкин.