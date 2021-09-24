Горсовет Керчи выберет нового главу администрации 30 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты городского совета Керчи 30 сентября выберут нового главу администрации из двух кандидатур, представленных по результатам конкурса. Об этом в пятницу сообщается на сайте горадминистрации.

"Победителя конкурса выберут и утвердят в качестве главы администрации Керчи депутаты Керченского городского совета второго созыва на 55-й сессии 30 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

24 сентября в Керчи состоялось заседание конкурсной комиссии. По итогам конкурса принято решение представить депутатам городского совета в качестве кандидатов врио главы администрации Керчи Святослава Брусакова и заместителя начальника автоколонны учреждения "Крымтроллейбус" Николая Дубинина.

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил по итогам заседания комиссии, что ее члены учли результаты интерактивного голосования, проходившего во время индивидуальных собеседований. Всего в голосовании приняли 2 356 человек. Брусаков получил 1913 голосов, Дубинин - 291 голос.

Бывший глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку по собственному желанию в конце июля после встречи с главой региона Сергеем Аксеновым. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что уход Бороздина с должности главы администрации связан с состоянием его здоровья.