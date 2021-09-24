Избранные на довыборах в Мосгордуму депутаты Елена Кац и Владимир Рыжков приняли присягу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Церемония принесения присяги депутатами, избранными по 19-му и 37-му одномандатным округам Москвы на довыборах в столичный парламент, состоялась в пятницу в Московской городской думе. Трансляция церемонии велась в интернете.

Церемонию провели председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Главный врач детской поликлиники Елена Кац ("Единая Россия") и член Общественной палаты Москвы Владимир Рыжков ("Яблоко") в торжественной обстановке поклялись при осуществлении своих депутатских полномочий "соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав города Москвы и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на них обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей". Также, в соответствии с законом города Москвы "О статусе депутата Московской городской думы", текст присяги был подписан депутатами Кац и Рыжковым и передан на хранение в аппарат думы. Депутатам были вручены удостоверения и нагрудные знаки.

"Два вакантных мандата замещены, дума в полном составе продолжит свою работу. Хочу от всей души поздравить Елену Леонидовну и Владимира Александровича, у них есть опыт работы в представительных органах власти на муниципальном и федеральном уровнях. Уверен, что эти знания и опыт будут неоценимы в [их] работе депутатами Мосгордумы. Поздравляю, желаю успехов в работе на благо нашего любимого города и на благо москвичей", - сказал Ермолов в ходе церемонии, в заключение которой прозвучал гимн столицы.

Ранее дополнительные выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 19 и 37 были признаны Мосгоризбиркомом состоявшимися и действительными, в столичный парламент избраны два депутата, которых Мосгоризбирком зарегистрировал 24 сентября.

Довыборы в Московскую городскую думу проходили в столице 17-19 сентября в одномандатных избирательных округах № 19 и 37 из-за смерти депутата Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева. Всего в двух округах были зарегистрированы 22 кандидата - 13 и девять соответственно. Голосование проходило на избирательных участках и онлайн. Итоговая явка на онлайн-довыборы депутатов Мосгордумы составила 96,3%, было выдано 75 336 бюллетеней.

Так, на довыборах в Мосгордуму по округу № 19 избрана Елена Кац - у нее 24 138, или 34,11% голосов, по округу № 37 - Владимир Рыжков, у него 16 623, или 21,05% голосов. Кац была выдвинута на довыборы партией "Единая Россия", Рыжков - партией "Яблоко".