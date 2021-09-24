{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН

Лавров и президент Словении отметили настрой на дальнейшее конструктивное сотрудничество

Встреча состоялась в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Словении Борут Пахор провели в пятницу переговоры на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное развитие двусторонних отношений.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, международной и региональной повестки дня, в том числе в свете текущего председательства Словении в Совете Европейского союза. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное развитие российско-словенских отношений", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду. Глава МИД РФ уже провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. 25 сентября Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Теги
Пахор, БорутЛавров, Сергей ВикторовичСловенияРоссияГенассамблея ООН
Захарова прокомментировала инцидент с российскими журналистами в Косове
Москва расценивает произошедшее как свидетельство неспособности властей края обеспечить права СМИ
Захарова прокомментировала инцидент с российскими журналистами в Косове
Читать полностью