Лавров провел встречу с главой Президентского совета Ливии

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил на встрече с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи обсудить вопросы, связанные с оказанием помощи стране со стороны международного сообщества. Беседа прошла в пятницу на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нам важно понять, что может сделать международное сообщество для помощи ливийскому народу. Мы всегда полагаемся на мудрость вашего народа", - сказал российский министр.

В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии нового премьера Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению обязанностей в Триполи с целью объединения разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовки и проведения президентских и парламентских выборов 24 декабря.

21 сентября парламент Ливии большинством голосов на закрытом заседании лишил доверия правительство Дбейбы, но кабмин продолжит работу вплоть до декабрьских выборов.