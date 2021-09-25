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Лавров провел встречу с главой Президентского совета Ливии

Глава МИД России предложил обсудить вопросы, связанные с оказанием помощи Ливии со стороны международного сообщества

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил на встрече с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи обсудить вопросы, связанные с оказанием помощи стране со стороны международного сообщества. Беседа прошла в пятницу на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нам важно понять, что может сделать международное сообщество для помощи ливийскому народу. Мы всегда полагаемся на мудрость вашего народа", - сказал российский министр.

В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии нового премьера Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению обязанностей в Триполи с целью объединения разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовки и проведения президентских и парламентских выборов 24 декабря.

21 сентября парламент Ливии большинством голосов на закрытом заседании лишил доверия правительство Дбейбы, но кабмин продолжит работу вплоть до декабрьских выборов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЛивия
Генассамблея ООН
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