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Генассамблея ООН

Замглавы МИД РФ обсудил с заместителем генсека ООН ситуацию в Афганистане и Йемене

Также на переговорах поднималась тема ситуации в Сирии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили положение дел в Афганистане, Сирии и Йемене.

"Состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации в Афганистане, Сирии и Йемене с акцентом на необходимость продолжения комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся без предварительных условий и в соответствии с имеющимися решениями СБ и ГА ООН", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

Встреча прошла 24 сентября на полях недели высокого уровня 76-й сессии ГА ООН.

Теги
РоссияГенассамблея ООНВершинин, Сергей Васильевич
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