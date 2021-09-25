Лавров: РФ по-прежнему ждет реакцию НАТО на предложение о моратории на размещение РСМД

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия по-прежнему ожидает реакцию членов НАТО на предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"После выхода Вашингтона из Договора о РСМД Россия взяла на себя одностороннее обязательство не размещать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования - как в ядерном, так и неядерном оснащении - в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства. По-прежнему ожидаем реакцию членов НАТО на наше предложение объявить аналогичный мораторий, подкрепленный - подчеркну это особо - взаимными верификационными мерами", - отметил он.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии администрации США, РФ нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва отвергла эти обвинения, предъявив целый ряд встречных претензий, затрагивавших, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе.

В сентябре 2019 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли данную инициативу.