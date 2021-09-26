Лавров с трибуны ООН рассказал, чьи правила нужно соблюдать

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров закончил программу участия в неделе высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выступая на которой он подчеркнул, что Москва поддерживает соблюдение единых для всех стран правил на основе Устава ООН, полагая, что любые попытки монополизировать их отдельной группой государств приведут лишь к новым конфликтам и разделительным линиям. Министр, возглавивший российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы принять участие в работе сессии очно: в прошлом году такой возможности не было из-за введенных в связи с пандемией санитарных мер. Однако несмотря на то, что для участия в работе ГА ООН приехало более 130 делегаций, было очевидно, что традиционно крайне напряженный ритм недели высокого уровня пока не вернулся к прежним показателям: в коридорах, где журналисты раньше толпами бегали за ньюсмейкерами, было пусто и непривычно тихо. Временные аккредитации для представителей СМИ в этом году не выдавались, в штаб-квартире работало лишь крайне ограниченное число журналистов. И хотя глава российского дипведомства провел более двух десятков встреч с зарубежными коллегами, количество таких контактов по сравнению с предыдущими годами на фоне пандемии сократилось. Лавров пообщался с коллегами из многих регионов мира - Европы, Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, обсудив с ними наиболее острые вопросы международной повестки, в том числе развитие ситуации в Афганистане, отношения России и НАТО, урегулирование в Сирии и иранскую ядерную сделку. Оправдания Борреля По итогам визита Лаврова на Генассамблею состоялась традиционная пресс-конференция, и за почти полтора часа министр успел ответить 19 репортерам российских и зарубежных СМИ, многие из которых не ограничивались одним вопросом. Невозможно было пройти мимо темы состоявшихся в России выборов в Госдуму в свете резолюции Европарламента, допускающей их непризнание, тем более что Лавров в Нью-Йорке встречался в том числе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"С Боррелем я говорил об этом, конечно же, и цитировал некоторые его оценки, которые прозвучали в ходе его выступления в Европарламенте, включая абсолютно неприемлемые заявления о том, что Евросоюз различает режим в Москве и российский народ, - сообщил глава МИД РФ. - Он очень неловко и очень невнятно оправдывался, но было видно, что он понимает, что это была плохая фраза, как минимум. Надеюсь, что только фраза, а не мысль. Иногда бывает, знаете, слово слетит с языка, а потом жалеют люди". По словам министра, у Москвы нет никаких указаний на то, что кто-либо отвергает результаты российских выборов. На вопрос о надеждах РФ в связи с предстоящими в воскресенье выборами в германский Бундестаг Лавров ответил коротко: "Желаем успехов всем". В то же время на отношения Москвы и Брюсселя может повлиять создание партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS), заявил российский министр. "Это может вызвать интерес в Евросоюзе к тому, чтобы с нами все-таки сотрудничать, используя очевидные геополитические и геостратегические преимущества нахождения на одном огромном континенте. Тем более что центр мирового развития смещается в Азиатский регион", - пояснил он. Целый блок вопросов - что неудивительно для проходящей в Нью-Йорке пресс-конференции - был посвящен отношениям России и США. В частности, Лавров сообщил о подготовке ряда контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран, комментируя информацию СМИ о возможном визите в Москву замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Кроме того, он подтвердил, что уже на следующей неделе состоится второй раунд консультаций с США по стратегической стабильности. Возобновляется и работа по подготовке саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН по инициативе президента России Владимира Путина. Российская сторона, рассказал министр, хочет договориться с партнерами "о конкретных вопросах, которые должны будут выноситься на повестку дня", а также о формате. Не исключено, что для начала может использоваться и уже зарекомендовавший себя за время пандемии онлайн-формат. С ближневосточным акцентом Представители прессы активно интересовались регионом Ближнего Востока и Севера Африки и связанными с ним темами, в частности, урегулированием в Сирии и Ливии, палестино-израильским конфликтом, а также возвращением к полноценному исполнению ядерной сделки с Ираном и ситуацией в Афганистане.

Глава МИД РФ подчеркнул, что вопрос отмены санкций против движения "Талибан" (запрещено в РФ) сейчас в Совбезе ООН не стоит, однако ограничительные меры были введены таким образом, что не мешают России и другим странам контактировать с талибами. "Это означает, что СБ ООН признает талибов как неотъемлемую часть афганского общества, - пояснил министр. - Будем побуждать тех, кто сейчас взял власть в Кабуле после бегства иностранных контингентов, к тому, чтобы они вели себя цивилизованно". Также Лавров выразил надежду на то, что переговоры о полноценном восстановлении ядерной сделки с Ираном возобновятся как можно скорее и сообщил, что новое правительство в Тегеране уже в течение двух недель может сформировать свою команду переговорщиков. В контексте Сирии глава отечественной дипломатии назвал издевательством над международным гуманитарным правом неприсутствие представителей Дамаска на конференции по сирийским беженцам в Брюсселе и выступил за разблокировку доставки гуманитарной помощи через столицу арабской республики. Правила для избранных Позже, выступая с трибуны ООН, Лавров изложил позицию России о том, какая обстановка в отношениях между государствами сложилась на сегодня, и чем чреват безответственный подход Запада к международному праву. Так, по словам министра, насаждение Западом "порядка, основанного на правилах", может привести к опасным рецидивам блоковой политики и новым разделительным линиям. При этом, по его словам, такого рода подходы могут применяться западными странами и в своем кругу, когда кто-то становится слишком самостоятельным. "По крайней мере многие мировые СМИ расценили эпопею с поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о "стратегической автономии" Европы, которые активизировались после поспешного выхода США из Афганистана", - добавил министр. Говоря о двойных стандартах США и их союзников, глава МИД РФ напомнил о ситуации с Косово и Крымом и подчеркнул, что для некоторых стран Запада характерно забывать о праве на самоопределение, когда оно идет вразрез с их геополитическими интересами. "Саммит демократий" Флагманом в создании односторонних союзов, по оценкам российских дипломатов, утвердился Вашингтон. Министр напомнил об инициированном США "саммите демократий", участников которого, указал он, будут определять исходя из соответствия стран американским представлениям о демократии.