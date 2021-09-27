Путин проведет встречу с лидерами предвыборного списка "Единой России"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообщается в режиме видеоконференции с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия". В их числе - глава Минобороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Предположительно, в ходе общения в понедельник будет решено, кто из "пятерки" заберет депутатские мандаты и перейдет на работу в Госдуму. До настоящего момента никто из лидеров предвыборного списка единороссов официально свое решение не озвучил.

Как пояснил ТАСС замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов, решения о распределении мандатов должны быть приняты в течение пяти дней с момента объявления итогов кампании. Центризбирком России на заседании 24 сентября утвердил результаты выборов в Госдуму.

Что говорилось о планах "пятерки" после выборов

Как ранее пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, каждый из участников "пятерки" самостоятельно примет решение о своей дальнейшей карьере: "Это личное решение тех, кто участвует в процессе. Вся процедура прописана в законе".

Представителю Кремля также неизвестно, заберут ли депутатские мандаты конкретно Лавров и Шойгу. При этом пресс-секретарь добавил, что Путин "регулярно и постоянно" общается по рабочим делам с главами МИД и Минобороны. Кроме того, президент в начале сентября на полях Восточного экономического форума признался, что ему будет жалко отпускать в Госдуму Лаврова и Шойгу.

Министр иностранных дел, комментируя возможный переход в парламент, отметил, что не хочет забегать вперед в вопросе своих планов. Он также говорил о том, что не видит оснований для смены внешнеполитического курса РФ после выборов в Госдуму. Глава Минобороны к настоящему моменту воздержался от публичных заявлений о своих планах.

В предыдущий раз президент РФ общался с представителями "Единой России" 22 августа. Встреча тогда состоялась в очном формате. На ней Путин, в частности, предложил единовременно выплатить в этом году по 10 тыс. рублей пенсионерам и по 15 тыс. рублей - военным. Позднее глава государства подписал соответствующие указы. Кроме того, 24 августа Путин выступил на втором этапе съезда "Единой России".

Общение Путина с лидерами партий, прошедших в Думу

25 сентября Путин по видеосвязи провел общую встречу с руководителями всех партий, прошедших в парламент. В ней приняли участие председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, лидер справороссов Сергей Миронов, председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев и по несколько их однопартийцев, а также спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин (единоросс), глава Администрации президента РФ Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко.

В ходе общения президент заявил, что выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке, а рост числа думских фракций по их итогам говорит о развитии демократии в стране. Так, в парламент провели свои списки пять партий: традиционная четверка ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду") и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

Тем, кто спорит об электронном голосовании, глава государства напомнил, что технический прогресс остановить невозможно, единороссам - что ведущей политической силе следует смириться с особой ответственностью, а всем присутствующим - что вне зависимости от партийной принадлежности предвыборные обещания нужно выполнять. Также Путин прокомментировал законодательные и прочие инициативы на разные темы, высказанные участниками встречи.

О выборах в Госдуму

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов - самовыдвиженцы.