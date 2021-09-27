Онищенко рассказал, чем планирует заняться после Госдумы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы седьмого созыва по образованию и науке Геннадий Онищенко по истечении своих депутатских полномочий сосредоточится на работе в Российской академии образования и Российской академии наук, но в целом рассматривает "широкий диапазон деятельности". Об этом он сообщил ТАСС.

"Я, во-первых, член президиума Российской академии наук, а в мае меня избрали членом президиума Российской академии образования. Прежде всего в Российской академии образования, Российской академии наук я буду, так сказать, определять свое и профессиональное, ну и, скорее всего, политическое будущее", - рассказал Онищенко.

"В исполнительной власти, видите ли, очень ограниченные возможности: это [например] советник, который может работать уже за пределами определенных возрастных ограничений. Но я думаю, что Российская академия образования - это государственное учреждение, в котором есть очень много работы", - добавил Онищенко. В частности, по его мнению, "есть необходимость продолжить работу в направлении здоровьесбережения", в первую очередь по вопросу организации детского питания.

Кроме того, Онищенко напомнил, что еще до своего прихода в Госдуму в 2016 году возглавлял Медицинскую лигу России, которая занимается профессионально-общественной аккредитацией российских медицинских вузов. "Так что и эта работа за мной", - сказал он.

Отвечая на вопрос о политических и, возможно, партийных планах, Онищенко заявил, что он по своей природе "человек, который не очень любит скакать", состоял лишь в КПСС, а с тех пор "ни в каких партиях не был". "Те три партии, которые сегодня у нас реально есть - это КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду". Я всегда, как говорится, играл на поле государства, они все-таки партии оппозиционные, а других партий я не вижу. А создавать свою, наверное, неправильно, да и не нужно", - считает он. В целом же им рассматривается "широкий диапазон деятельности", подытожил Онищенко.

Геннадий Онищенко был избран депутатом Госдумы 18 сентября 2016 г. от партии "Единая Россия" по Тушинскому одномандатному избирательному округу № 206 (Москва). В Госдуме седьмого созыва работал первым заместителем председателя комитета по образованию и науке, входил в комиссию по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ. В Госдуму восьмого созыва он не баллотировался.