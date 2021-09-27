Сенатор от Кузбасса Алексей Синицын отказался от депутатского мандата в Госдуме

КЕМЕРОВО, 27 сентября. /ТАСС/. Сенатор от Кузбасса в Совете Федерации и секретарь Кузбасского регионального отделения "Единой России" Алексей Синицын, возглавлявший территориальную группу партии на выборах в Госдуму от Кемеровской и Томской областей, принял решение об отказе от депутатского мандата. Об этом он сообщил журналистам на брифинге в понедельник.

"В нашей территориальной группе пять мандатов, [я] сохраняю статус сенатора, не получаю мандат депутата Госдумы, мой мандат переходит к следующему в рамках нашей территориальной группы - Вячеславу Петрову, действующему председателю Законодательного собрания Кузбасса", - сказал Синицын, пояснив, что в статусе сенатора ему проще выполнять функции секретаря регионального отделения партии.

Кроме Петрова по партийным спискам "Единой России" Кузбасс в Госдуме будут представлять политолог Олег Матвейчев и врач Вероника Власова, от территориальной группы избраны также единороссы из Томской области Михаил Киселев и Владимир Самокиш. Что касается выборов по одномандатным округам, на всех из них в Кузбассе также были избраны кандидаты от "Единой России" - это действующие депутаты Госдумы Антон Горелкин, Дмитрий Исламов, Павел Федяев и Александр Максимов.

Как сообщалось ранее, выборы в Госдуму в Кузбассе прошли с явкой 73,51%. По единому федеральному округу голоса за "Единую России" отдали свыше 70% избирателей.