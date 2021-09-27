Вячеслав Гладков вступил в должность губернатора Белгородской области

ТАСС, 27 сентября. Победивший на выборах губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вступил в должность. Церемония инаугурации главы региона проходит в понедельник в ходе заседания Белгородской областной думы.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Белгородской области верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, Устав Белгородской области и законы Белгородской области", - сказал Гладков во время принесения присяги.

С вступлением в должность Гладкова поздравил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, который отметил, что у региона есть все необходимые возможности для развития во всех социально-экономических сферах. "Конечная цель всей этой работы - благополучие людей и улучшение качества жизни", - добавил Щеголев.

Президент России Владимир Путин назначил Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. До назначения Гладков занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, еще раньше - вице-губернатора Севастополя. Является выпускником третьего потока так называемой школы губернаторов.

С 17 по 19 сентября в Белгородской области проходили выборы депутатов Госдумы и губернатора региона. По итогам выборов главы региона за врио губернатора Вячеслава Гладкова ("Единая Россия") проголосовали 78,79% избирателей.