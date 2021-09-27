ЭЛИСТА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков отказался от мандата депутата Государственной думы восьмого созыва, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы региона.

"Глава Калмыкии Бату Хасиков отказался от мандата депутата Госдумы. Он остается на занимаемой им должности", - сказали в пресс-службе.

Хасиков вошел в региональную группу №47 кандидатов в депутаты Госдумы (Республика Калмыкия, Астраханская область). Ее возглавил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, Хасиков был вторым по списку.

Выборы проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. По итогам голосования "Единая Россия" набрала в Калмыкии 38 875 голосов избирателей (39,52%), на втором месте - КПРФ (25 540 голосов, или 25,97%), на третьем - "Новые люди" (12 026 голосов, или 12,23%). Явка на выборы в республике составила 49,94%.

Бату Хасиков 20 марта 2019 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия. 8 сентября 2019 года он победил на выборах главы региона, набрав 82,57% голосов избирателей. 21 сентября 2019 года вступил в должность.