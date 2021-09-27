Неверов заявил, что все кадровые вопросы "Единая Россия" обсудит 5 октября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме седьмого созыва Сергей Неверов считает некорректным до проведения заседания высшего и генерального советов партии высказывать предположения о том, кого единороссы планируют предложить на должности в новом созыве Госдумы.

"Совместное заседание высшего и генерального советов партии пройдет 5 октября, до этого момента говорить о назначениях коллег на посты несвоевременно и некорректно", - отметил Неверов в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник.

Ранее секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак отмечал, что партия намерена провести совместное заседание бюро высшего совета и генерального совета, на котором будет принято решение о структуре фракции в Госдуме восьмого созыва, а также кандидатурах на должности спикера, первых зампредов, вице-спикеров и председателей комитетов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, самовыдвиженцы - пять мандатов.