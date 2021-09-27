Единороссы заявили, что оперативно организуют работу партийных комиссий

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" незамедлительно организует работу партийных комиссий, которые возглавят лидеры предвыборного списка партии. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-служба партии.

"Единая Россия оперативно обеспечит создание и организует работу партийных комиссий, которые возглавят лидеры предвыборного списка. Главной задачей комиссий станет реализация программы "Единой России" по тематическим блокам. Эта работа будет вестись вместе с правительством и фракцией "Единая Россия" в Госдуме", - уточнили в пресс-службе.

Там уточнили, что "данный вопрос будет вынесен на ближайшее заседание генсовета партии, проведение которого запланировано на 5 октября".

Президент РФ Владимир Путин объявил в понедельник, что лидеры предвыборного списка "Единой России" будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Глава Минобороны Сергей Шойгу, до выборов выступивший с инициативой строительства в Сибири новых городов, - по развитию Восточно-Сибирского региона, глава МИД Сергей Лавров - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева - по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - по здравоохранению. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова будет руководить комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также "напрямую координировать все это направление прямо в Государственной думе", сообщил Путин.