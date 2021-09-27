Жириновский предложил дополнить закон о региональной власти отменой выборов глав субъектов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Закон о региональной власти, который в том числе снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, следует дополнить отменой прямых выборов глав субъектов РФ. Такое мнение в своем Telegram-канале в понедельник выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В пресс-службе ЛДПР корреспонденту ТАСС сообщили, что "в партии поддержали концепцию законопроекта".

"Что касается количества сроков и продолжительности полномочий глав регионов, то их можно было бы дополнить еще и отменой выборов руководителей субъектов", - написал Жириновский. По его словам, де-факто они отчитываются перед президентом РФ, "а он может любого из них снять с работы".

Кроме того, продолжил лидер ЛДПР, в России нужно провести "реформу регионального устройства, чтобы все субъекты были сформированы только по географическим границам, и в каждом должно проживать не менее 3-5 млн человек". "Тогда Россия будет состоять из 30-40 равновеликих областей или губерний. Это будет удобно, прежде всего, самим регионам, которые станут более самостоятельны в экономическом плане", - считает политик.

В понедельник в Госдуму был внесен проект закона о региональной власти, подготовленный во исполнение обновленных положений Конституции РФ. Авторы законопроекта - председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.