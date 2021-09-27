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Губернатор Орловской области Андрей Клычков отказался от мандата депутата Госдумы

По его словам, принятое решение является осознанным

ТАСС, 27 сентября.. Губернатор Орловской области Андрей Клычков отказался от мандата депутата Государственной думы. Об этом он в понедельник сообщил своим подписчикам в прямом эфире в Instagram

"Сейчас в рамках нашего эфира я подписываю заявление для того, чтобы завтра его сдать в избирательную комиссию. Я отказываюсь от мандата депутата Государственной Думы", - сообщил Клычков.

По его словам, принятое решение является осознанным. "Для меня жизнь - это не должность, а процесс, за который я хочу получить результат на благо людей. <…> Нам с вами есть еще что сделать. Я хочу, чтобы к 2023 году бюджет Орловской области с 28 млрд в 2017 года увеличился минимум до 50 млрд рублей. Я хочу, чтобы мы решили вопрос по Западному обходу, чтобы достроили ММЦ, кампус", - сказал Клычков.

На выборах в Госдуму Клычков входил в общефедеральный список кандидатов от КПРФ. Возглавлял список партии председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Теги
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей Евгеньевич
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