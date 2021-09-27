Губернатор Орловской области Андрей Клычков отказался от мандата депутата Госдумы

ТАСС, 27 сентября.. Губернатор Орловской области Андрей Клычков отказался от мандата депутата Государственной думы. Об этом он в понедельник сообщил своим подписчикам в прямом эфире в Instagram.

"Сейчас в рамках нашего эфира я подписываю заявление для того, чтобы завтра его сдать в избирательную комиссию. Я отказываюсь от мандата депутата Государственной Думы", - сообщил Клычков.

По его словам, принятое решение является осознанным. "Для меня жизнь - это не должность, а процесс, за который я хочу получить результат на благо людей. <…> Нам с вами есть еще что сделать. Я хочу, чтобы к 2023 году бюджет Орловской области с 28 млрд в 2017 года увеличился минимум до 50 млрд рублей. Я хочу, чтобы мы решили вопрос по Западному обходу, чтобы достроили ММЦ, кампус", - сказал Клычков.

На выборах в Госдуму Клычков входил в общефедеральный список кандидатов от КПРФ. Возглавлял список партии председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.