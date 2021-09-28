Секретарь Совбеза Патрушев начинает двухдневную поездку на Сахалин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник начинает рабочую поездку на Сахалин. Она продлится два дня - с 28 по 29 сентября.

При этом основное совещание, на котором планируется обсудить актуальные вопросы национальной безопасности на Востоке России, пройдет в среду.

Окружные совещания

Секретарь Совбеза РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. На них Патрушев традиционно не только затрагивает текущие вопросы, но и подводит итоги реализации решений, принятых на предыдущем заседании под его руководством в том же округе.

Последнее такое мероприятие было посвящено ситуации в регионах Сибири. Оно состоялось 19 августа в Иркутске.

Ситуация на Дальнем Востоке

Обстановку в ДФО секретарь Совбеза последний раз обсуждал в сентябре прошлого года. Это окружное совещание также было выездным, оно проходило во Владивостоке.

На том мероприятии отдельное внимание уделили чрезвычайным ситуациям - обсуждались меры, принимаемые для защиты населения от таких угроз и для ликвидации последствий ЧС. В частности, речь шла о предоставлении жилья или компенсационных выплат пострадавшим от наводнений в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области, реализации планов по строительству и капитальному ремонту гидротехнических сооружений.

Помимо этого на совещании во Владивостоке рассматривали ситуацию с безопасностью дорожного движения, а также дальнейшее развитие санитарной авиации, медицины катастроф и системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Было отмечено, что необходимо усиливать контроль за техническим состоянием транспортных средств и продолжать развивать систему автоматизированной фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Еще одной темой стало пресечение правонарушений в сфере добычи и переработки водных биоресурсов. Были даны поручения, связанные с повышением уровня государственного и правоохранительного контроля в этой области, усилением борьбы с преступностью.