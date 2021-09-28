Медведев считает, что голосование на выборах вряд ли когда-нибудь сделают обязательным

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. В России, скорее всего, не появится штрафная или даже уголовная ответственность за отказ от участия в голосовании. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

"Владимир Вольфович Жириновский в очередной раз озвучил известную идею о том, что голосование должно быть не правом, но обязанностью, - напомнил Медведев. - И за отказ от голосования, как во многих странах, кстати, должна быть установлена ответственность. В некоторых штрафная, а в некоторых уголовная. Я думаю, что вряд ли мы пойдем по этому пути. Хотя, еще раз говорю, история мировая это знает. Но удобство голосования для любого современного человека, мне кажется, выдвигается на передний план".

25 сентября в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму, председатель ЛДПР предложил сделать голосование на выборах обязательным для всех. В частности, говоря о возможном наказании за уклонение от участия в выборах, Жириновский уточнил: "Штраф, вплоть до уголовного наказания".

Возможность выбирать между традиционным и дистанционным голосованием должна остаться у граждан России в обозримом будущем. "За электронным голосованием, вне всякого сомнения, будущее, - сказал он. - При этом я считаю, что в ближайшей обозримой перспективе у граждан нашей страны должны остаться обе опции. И возможность проголосовать электронным образом, и возможность проголосовать традиционным путем".

"По моему глубокому убеждению, рано или поздно голосование во всем мире перейдет в онлайн. Просто невозможно остановить прогресс", - подчеркнул председатель "Единой России".

При этом, отметил он, необходимо уделить внимание верификации итогов онлайн-голосования. "Вопрос только в одном - в верификации итогов. И вот здесь есть чем заниматься. Здесь и государство свое слово должно сказать, и люди должны верить в те результаты, которые получаются путем электронного голосования, голосования в онлайне", - добавил Медведев.

Отвечая на вопрос о звучавшей в интернете критике в адрес главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова по теме электронного голосования, Медведев отметил, что "в сети всем достается, в этом ничего особенного нет, Алексею Венедиктову тоже". "Но мне кажется, что все в этом смысле получилось", - добавил председатель "Единой России".