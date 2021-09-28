Медведев: РФ должна иметь внутри страны полный арсенал влияния на зарубежных IТ-гигантов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Запрета на работу в России зарубежных цифровых гигантов не должно быть, если они соблюдают российское законодательство. Это подчеркнул зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

"<…> Мы должны иметь полный арсенал влияния на такого рода цифровых гигантов. Но это не значит, что их нужно запрещать. Наоборот, если они соблюдают все правила - ну и прекрасно", - сказал Медведев, комментируя законодательство, допускающее ограничение работы крупных зарубежных соцсетей, видеохостингов, поисковиков и других интернет-платформ в случае нарушения ими законодательства РФ.

Он подчеркнул, что зарубежные IТ-гиганты в ходе прошедшей думской предвыборной кампании "по сути, вмешались в политическую жизнь Российской Федерации". По словам Медведева, "это полное безобразие". "Да, в какой-то момент [они] выполнили решение Роскомнадзора и приостановили эту деятельность. Но в какой момент - ровно в день начала голосования. А до этого вся эта машина раскручивалась и, соответственно, пропагандировала эти самые ролики человека, который отбывает уголовное наказание (блогер Алексей Навальный - прим. ТАСС)", - сказал зампред Совбеза, подчеркнув, что таким образом зарубежные платформы пытались "провести свою политическую линию в чужой для них стране".

"Поэтому мы должны, естественно, на это реагировать", - продолжил Медведев, отметив, что закон позволяет ограничивать, блокировать, замедлять работу соответствующих социальных сетей и ИТ-платформ или подвергать их штрафам. "Так что это не только погрозить пальчиком можно. Но это может быть и более серьезное решение, вообще о запрете деятельности", - сказал зампред СБ РФ. Он, однако, еще раз отметил: это не значит, "что нужно запрещать", а значит, что "должны быть нормы, позволяющие влиять". Медведев добавил, что даже США сейчас собираются принимать государственные нормы в этой сфере, "те же самые процессы идут и в Европе". "Они посмотрели, что таким образом можно управлять иностранными избирательными кампаниями, влиять, допустим, на настроения людей - и тоже озаботились в Евросоюзе на эту тему", - заметил замглавы СБ РФ.

Медведев напомнил, что с 1 января следующего года в России вводится обязательная регистрация представительств иностранных цифровых платформ, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей. "Я думаю, что это норма, которая позволит влиять на политику этих компаний в нашей стране, - сказал зампред Совбеза. - И они должны будут подчиняться этим решениям". По его словам, нет ничего странного в том, чтобы иметь филиал в той стране, где у цифровой платформы есть десятки миллионов подписчиков. "<…> Ты извлекаешь деньги от деятельности в иностранном государстве, и в то же время плюешь на законы этого государства. С этим человечество вряд ли смирится. Так что, я уверен, подобное законодательство появится практически в любой стране", - подчеркнул Медведев.

"Я сам пользуюсь социальными сетями. Это и удобно, и интересно. Надо просто правила соблюдать, законы нужно соблюдать страны пребывания", - подытожил зампред Совбеза.

Закон о представительствах IТ-компаний

Закон, обязывающий крупные зарубежные IТ-компании открывать филиалы или представительства в России, был принят в июле. Такие филиалы должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний, говорится в документе. Законом вводится также комплекс мер принуждения интернет-платформ к выполнению российского законодательства. Среди них информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. В качестве крайней меры предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. При этом список может корректироваться.