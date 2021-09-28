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Сенатором от заксобрания Оренбургской области вновь стал Андрей Шевченко

За его кандидатуру депутаты регионального парламента отдали 31 голос

ОРЕНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Оренбургской области седьмого созыва на первой сессии избрали своим представителем в Совете Федерации Андрея Шевченко, занимавшего этот пост предыдущие пять лет работы регионального парламента, передает корреспондент ТАСС во вторник.

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В бюллетени для тайного голосования были внесены кандидатуры Андрея Шевченко ("Единая Россия") и Владимира Гудомарова (КПРФ).

"В результате тайного голосования по наделению полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного собрания Оренбургской области седьмого созыва - голоса распределились следующим образом: Шевченко Андрей Анатольевич - "за" - 31, Гудомаров Владимир Ильич - "за" - 10. Постановили кандидатуру Шевченко Андрея Анатольевича считать избранным", - сообщил председатель счетной комиссии, депутат Геннадий Аверьянов.

Шевченко ранее (с 2016 по 2021 год) уже представлял законодательное собрание Оренбургской области в Совете Федерации. До этого он являлся депутатом регионального парламента, работал председателем Оренбургского городского совета.

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