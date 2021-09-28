Жириновский отказался от мандата в Заксобрание Пермского края

ПЕРМЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Пермского края приняла отказ лидера ЛДПР Владимира Жириновского от мандата в депутаты регионального законодательного собрания. Итоговое заседание краевого избиркома прошло во вторник.

"Поступило заявление от <...> Жириновского Владимира Вольфовича. Согласно распределению данный мандат является вакантным для передачи Благову Николаю Евгеньевичу", - сообщили на заседании представители избиркома.

Николай Благов избрался в заксобрание Пермского края в 2016 году от партии "Единая Россия".

Голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва проходило 17-19 сентября. Явка избирателей составила около 40%, партия "Единая Россия" набрала 33,05%, КПРФ - 22,74%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 11,31%, ЛДПР - 9,64%, партия "Новые люди" - 8,4%.