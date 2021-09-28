Губернатор Тверской области Руденя отказался от мандата депутата заксобрания региона

ТАСС, 28 сентября. Переизбранный на новый срок губернатор Тверской области Игорь Руденя отказался от мандата депутата регионального Законодательного собрания, куда избирался по списку "Единой России". Аналогичные решения приняли следовавшие за ним по списку кандидаты Владимир Васильев и Юлия Саранова, сообщила во вторник пресс-служба облизбиркома.

"Признанные вакантными мандаты кандидатов, избранных депутатами Законодательного собрания Тверской области седьмого созыва - Рудени Игоря Михайловича, Васильева Владимира Абдуалиевича и Сарановой Юлии Владимировны - переданы зарегистрированным кандидатам из областного списка кандидатов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мандаты переданы кандидатам от "Единой России" Юрию Цеберганову, Андрею Николашкину, Сергею Веремеенко.

В Тверской области 17-19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, депутатов заксобрания региона, губернатора и ряд избирательных кампаний муниципального уровня. На выборах депутатов законодательного собрания Тверской области седьмого созыва партия "Единая Россия" набрала 35,43%, КПРФ - 21,54%, ЛДПР - 11, 23%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 11,15%, Партия Пенсионеров - 6,01%.

На выборах депутатов Госдумы советник президента РФ Владимир Васильев победил в одномандатном избирательном округе № 180, набрав 42,14% голосов, Юлия Саранова в округе № 179 получила 30,91% голосов. Руденя был переизбран на новый срок полномочий главы региона, набрав 52,33% голосов избирателей.