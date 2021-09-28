Владимира Нарожного избрали спикером парламента Адыгеи на третий срок

МАЙКОП, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты парламента (Государственного Совета - Хасэ) Адыгеи седьмого созыва на первом заседании во вторник единогласно избрали председателем высшего законодательного органа республики Владимира Нарожного, который руководил республиканским парламентом два прошлых созыва.

"В результате тайного голосования по выборам председателя Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея установлено: Нарожный Владимир Иванович (за - 44, против - ноль)", - озвучил итоги голосования председатель счетной комиссии парламента Каплан Борсов. Кандидатура Владимира Нарожного была единственной, предложенной на голосование депутатам. Оно было тайным.

Владимир Нарожный был депутатом парламента Республики Адыгея первого, третьего, четвертого и пятого созывов. Возглавлял парламент Адыгеи с января по октябрь 2016 года, с марта 2016 года по сентябрь 2021 года.

В Адыгее с 17 по 19 сентября прошли 20 избирательных кампаний: выборы депутата Госдумы по Адыгейскому одномандатному избирательному округу №1, нового состава парламента республики, а также 18 кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.

По итогам выборов депутатов Госсовета - Хасэ республики "Единая Россия" получила 66,73% голосов (почти 154 тыс.), КПРФ - 17,65% голосов избирателей (более 40,7 тыс.), ЛДПР - 7,74% (почти 18 тыс.), партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,14% (более 14 тыс.).

В новый созыв парламента республики вошло столько же партий, сколько и в предыдущий. По партийным спискам "Единая Россия" получила 18 мест, КПРФ - четыре, ЛДПР - два, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - одно место. Всего в республиканский парламент избрано 49 депутатов. Еще один депутат парламента республики будет избран 19 декабря, поскольку в одном из избирательных округов отсутствовала альтернатива выбора.