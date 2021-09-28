"Новые люди" могут предложить на пост вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Фракция "Новые люди" может предложить на пост вице-спикера Госдумы восьмого созыва главу исполнительного комитета партии Владислава Даванкова. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник, близкий к партии.

"Владислав Даванков - самый вероятный вариант", - сказал он, отвечая на вопрос о рассматриваемых кандидатурах на пост вице-спикера от фракции "Новые люди".

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов - самовыдвиженцы.