Песков: КПРФ по закону имеет право подавать судебные иски по итогам выборов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. КПРФ вольна пользоваться правом подавать судебные иски по итогам прошедших выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это право тех, кто хочет это делать, право предусмотрено законом", - сказал представитель Кремля во вторник журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в администрации главы государства подачу исков от КПРФ по итогам выборов чем-то нежелательным.

Песков признался, что не располагает информацией о том, что КПРФ кто-то препятствует в подаче исков. "Мы не располагаем информацией, что оцеплено, почему мешают, я просто не знаю деталей, поэтому ничего не могу сказать по этой теме", - объяснил представитель Кремля.

Он повторил, что "подача любого иска предусмотрена законом". "Здесь не важно, как считают [в Кремле], важно - это по закону или не по закону", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее во вторник избранный депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сообщил журналистам, что сотрудники столичной полиции заблокировали приемную первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, где хранятся материалы для подачи исков с требованием отмены итогов голосования на некоторых избирательных участках Москвы. Комментарием полиции ТАСС пока не располагает.