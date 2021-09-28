Президиум ЦК КПРФ единогласно поддержал Зюганова на пост главы фракции в Думе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президиум ЦК КПРФ во вторник единогласно проголосовал за кандидатуру лидера компартии Геннадия Зюганова на пост руководителя фракции КПРФ в Госдуме восьмого созыва, сообщил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

"Единогласное решение президиума ЦК о рекомендации фракции КПРФ по избранию Геннадия Андреевича Зюганова руководителем фракции КПРФ в Госдуме", - сказал он журналистам по итогам заседания президиума.

В свою очередь зампред ЦК партии Дмитрий Новиков сообщил, что замглавы фракции вновь станет Николай Коломейцев.

"[Зюганов] намерен предложить, и наши товарищи поддержали, на должность своего заместителя Николая Васильевича Коломейцева, который уже работал в этом качестве", - сказал он.