Сенатором от Пензенской области назначили Марию Львову-Белову

ПЕНЗА, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назначил сенатором от региона учредителя Пензенской автономной некоммерческой организации помощи людям с инвалидностью "Квартал Луи", члена президиума генерального совета "Единой России" Марию Львову-Белову, которая представляет регион в Совете Федерации с 2020 года. Об этом Мельниченко сообщил журналистам после церемонии вступления в должность.

"Подписано распоряжение. Сенатором от Пензенской области будет Мария Алексеевна Львова-Белова", - сказал Мельниченко.

Львова-Белова родилась 25 октября 1984 года в Пензе. Является основателем ряда некоммерческих проектов по поддержке и личностному развитию людей с инвалидностью, в рамках которых в Пензенской области были созданы несколько центров. Это пансион сопровождаемого проживания для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности "Дом Вероники" и "Квартал Луи" - социальный центр, где инвалиды проживают коммуной и готовятся к самостоятельной жизни. В 2019 году в селе Богословка под Пензой было открыто арт-поместье "Новые берега", предназначенное для проживания молодых людей с инвалидностью и реализации ими социально значимых и творческих проектов.

Львова-Белова является матерью 17 детей: пяти кровных, четырех приемных и восьми детей под опекой. В 2020 году вошла в число победителей конкурса "Лидеры России".