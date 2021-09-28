Чижов заявил о повышенном риске столкновений на границе Сербии и Косова

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Риск столкновений на границе между Косовом и Центральной Сербией повышен на фоне нового обострения приграничной ситуации. Об этом заявил во вторник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

"Ситуация там напряженная. Действительно, риск столкновений там всегда присутствует, но сейчас он, понятное дело, повышенный", - сказал дипломат.

При этом, по словам постпреда, дело не только "в конкретном поводе, который послужил искрой, - вопросе о допуске автомобилей с соответствующими номерными знаками". "Вопрос стоит более серьезно. Вопрос о явном нежелании нынешних властей в Приштине выполнять те договоренности, под которыми подписались они и их предшественники. Это соглашение, своего рода гарантом исполнения которого был Европейский союз", - отметил он.

Как отметил Чижов, предпринимались "разные попытки" для урегулирования вопроса как со стороны Евросоюза, так и других "внешних участников процесса". "Но нынешнюю, откровенно говоря, упрямую и совершенно не гибкую позицию Приштины изменить пока никому не удалось", - резюмировал он.

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП "Ярине" и "Брняк". Косовары начали принудительно снимать с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это "пошлину" в €5. Сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день.

23 сентября косовские полицейские напали на трех сербов. Один из пострадавших был госпитализирован в больницу поселка Зубин-Поток. Президент Сербии Александар Вучич призвал Запад повлиять на Приштину и потребовал отвести спецназ на исходные позиции.