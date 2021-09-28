Глава администрации Пскова досрочно сложил свои полномочия

ПСКОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава администрации Пскова Александр Братчиков досрочно оставил занимаемый пост. Соответствующее решение во вторник согласовали на очередной сессии депутаты Псковской городской думы, сообщила во вторник пресс-служба администрации Псковской области.

"На заседании Псковской гордумы депутаты согласовали досрочное прекращение полномочий главы администрации Пскова Александра Братчикова и согласовали Бориса Елкина в качестве и. о. главы администрации Пскова", - отмечается в сообщении.

В сентябре 2021 года Александр Братчиков победил на выборах в Псковское областное собрание по одному из одномандатных избирательных округов.

При голосовании за депутатов в псковское заксобрание за "Единую Россию" было отдано 39,61% голосов, на втором месте - КПРФ (20,47%), на третьем - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (9,09%). Следом идут ЛДПР (8,5%), "Новые люди" (6,22%), "Яблоко" (6,2%), Партия пенсионеров (3,68%). "Коммунисты России" и партия "Родина" набрали менее 3% голосов. Партия "Новые люди" будет впервые представлена в региональном парламенте, в котором теперь будут состоять представители шести партий.