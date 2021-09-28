Мандат депутата Госдумы передали астраханцу Ринату Аюпову

АСТРАХАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Мандат депутата Госдумы передали третьему в партсписке "Единой России" - астраханцу Ринату Аюпову.

Аюпов вошел в региональную группу № 47 кандидатов в депутаты Госдумы (Республика Калмыкия, Астраханская область). Ее возглавил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Калмыкии Бату Хасиков был вторым по списку, Ринат Аюпов - третьим. Ранее от мандата в депутаты Госдумы восьмого созыва отказались Бабушкин и Хасиков, которые остались на занимаемых должностях.

"Завершилось распределение мандатов в нижнюю палату федерального парламента по спискам партий. Я стал депутатом Госдумы от Астраханской области. Мой путь в политике начался больше десяти лет назад с работы в Городской думе Астрахани, продолжился в областном Заксобрании, и вот теперь - Государственная дума. Новый уровень ответственности и защиты интересов родного региона. Все "боли" и нужды губернии мне хорошо известны. Я - коренной астраханец, живу и работаю здесь всю жизнь", - написал Аюпов в инстаграм-аккаунте.

Ринат Аюпов - член президиума регионального политсовета Астраханского регионального отделения партии "Единая Россия", генеральный директор АО "Астраханский морской порт", генеральный директор ООО "ТФ "ВТС-Экспедирование". В 1996 году окончил Астраханский государственный технический университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". Член Астраханской областной общественной организации татарской национальной культуры "Дуслык". В 2010 году избирался депутатом Городской думы МО "Город Астрахань". Дважды избирался в региональный парламент - был депутатом пятого и шестого созывов Астраханской областной думы.