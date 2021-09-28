Справороссы единогласно выдвинули Миронова на пост главы фракции в Госдуме

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" единогласно поддержал кандидатуру лидера справороссов Сергея Миронова на пост руководителя фракции в Госдуме восьмого созыва. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе фракции.

"Президиум центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" во вторник единогласно проголосовал за кандидатуру председателя партии Сергея Миронова в качестве руководителя фракции социалистов в Государственной думе VIII созыва", - сказал собеседник ТАСС.