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Справороссы единогласно выдвинули Миронова на пост главы фракции в Госдуме

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" единогласно поддержал кандидатуру лидера справороссов Сергея Миронова на пост руководителя фракции в Госдуме восьмого созыва. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе фракции.

"Президиум центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" во вторник единогласно проголосовал за кандидатуру председателя партии Сергея Миронова в качестве руководителя фракции социалистов в Государственной думе VIII созыва", - сказал собеседник ТАСС.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссия
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