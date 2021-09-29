Путин проведет в Сочи переговоры с Эрдоганом

МОСКВА/АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду обсудит в Сочи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом торгово-экономическое партнерство, ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

В своей сочинской резиденции российский лидер будет находиться после примерно двухнедельной самоизоляции в подмосковном Ново-Огареве, связанной с выявленными в его окружении случаями ковида.

Как пояснили в Кремле, на переговорах планируется обсудить "различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях". "Будет также проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье", - добавили в пресс-службе российского лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник сообщил ТАСС, что подписания документов по итогам переговоров не ожидается.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 сентября уточнил, что Путин и Эрдоган обсудят в том числе обязательство Анкары по борьбе с террористическими группировками в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Ожидания турецкой стороны от встречи

Эрдоган в качестве президента Турции приезжает в Россию в 13-й раз, в том числе в шестой раз в Сочи. Турецкие СМИ традиционно называют переговоры лидеров двух стран критически важными. В преддверии визита телеканалы приводили мнения экспертов о повестке, с которой Эрдоган отправится в Сочи. Большинство из них уверены, что ключевой темой контактов станет ситуация в Идлибе.

Сам же президент Турции на прошлой неделе, возвращаясь из поездки в США, где с ним так и не встретился лидер Соединенных Штатов Джо Байден, рассказал на борту самолета турецким журналистам о своих ожиданиях от визита в РФ. По словам Эрдогана, "встреча с господином Путиным в Сочи действительно важна", поскольку "Турция и Россия - это две страны, играющие важную роль в регионе". Турецкий президент при этом рассчитывает, что по итогам встречи с Путиным "будет принято важное решение" с точки зрения двусторонних отношений, которые затем "войдут в более активную фазу".

24 сентября Эрдоган заявил, что Турция ожидает от России "других подходов" в Сирии. Причиной этому он назвал якобы существующую угрозу для Анкары со стороны сирийских войск. По мнению Эрдогана, это стало бы "проявлением солидарности" РФ по отношению к Турции.

В августе Эрдоган также говорил о намерении в ходе предстоящего визита обсудить и детали закупки второго полка зенитных ракетных систем С-400.

О формате встречи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил журналистам, что президенты встретятся лично. При этом представитель Кремля отмечал, что "большинство, практически все встречи [Путина] продолжаются в режиме видеоконференций".

Президент России 14 сентября объявил о том, что ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении. При этом пресс-секретарь главы государства неоднократно говорил, что тот чувствует себя хорошо и самоизоляция - это скорее мера профилактики.

Последняя очная встреча Путина и Эрдогана состоялась в марте 2020 года в Кремле. Из-за ситуации с пандемией последующие переговоры проводились по телефону или видео-конференц-связи - как в двустороннем, так и в многосторонних форматах.