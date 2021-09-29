Новый глава Тувы подтвердил полномочия Людмилы Нарусовой в Совете Федерации

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Тувы Владислав Ховалыг, вступивший в должность 28 сентября, назначил представителем от исполнительной власти республики в Совете Федерации Людмилу Нарусову, занимавшую эту должность с 2016 года. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале республиканского правительства.

"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - представителя от правительства Республики Тыва Нарусову Людмилу Борисовну", - говорится в тексте документа.

Президент России Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Ховалыга, с ноября 2018 года занимавшего пост генерального директора АО "Тываэнергосбыт". Выборы главы Тувы прошли 17-19 сентября. Избирком утвердил официальные результаты, за Ховалыга отдали голоса 86,81%

Нарусова - депутат Госдумы России в 1996-1999 гг., член Совета Федерации в 2002-2012 гг. (2002-2010 представляла законодательную власть Тувы, а с 2010-2012 исполнительную власть Брянской области). В 2016 году была назначена в Совет Федерации от исполнительной власти Тувы предыдущим главой республики Шолбаном Кара-оолом.