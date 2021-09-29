Председателем Госсобрания Мордовии вновь избрали Владимира Чибиркина

ТАСС, 29 сентября. Депутаты Государственного собрания Республики Мордовия седьмого созыва избрали в среду на первом заседании председателем Владимира Чибиркина. Он займет этот пост третий созыв подряд, передает корреспондент ТАСС.

"Главной задачей ставлю разработку и принятие законодательной нормативной базы, которая позволит успешно реализовывать национальные проекты, инициированные президентом страны, решать вопросы, которые будут звучать в послании главы республики для развитии экономики, всех отраслей социальной сферы, образования, культуры. Мы должны принимать законы, которые позволят нам создавать высококвалифицированные, высокопроизводительные рабочие места", - сказал депутатам Чибиркин.

Председатель был избран тайным голосованием из числа депутатов, за Чибиркина проголосовал 45 депутатов, против - три человека. Всего в зале присутствовало 48 депутатов - полный состав седьмого созыва. Кандидатура Чибиркина была единственной, свою кандидатуру предлагал также первый секретарь комитета Мордовского республиканского отделения КПРФ Дмитрий Кузякин, однако депутаты не поддержали его выдвижение.

Заместителями председателя Госсобрания Мордовии, по предложению Чибиркина, избраны ректор ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева" Сергей Вдовин, заместитель председателя Общественной палаты Республики Мордовия Наталья Долматова и депутат Гособрания Республики Мордовия шестого созыва Евгений Тюрин.

Согласно информации ЦИК Мордовии, в Госсобрание седьмого созыва избрано 48 депутатов: 24 по республиканскому избирательному округу, 24 - по одномандатным избирательным округам. "Единая Россия" получила 42 депутатских мандата, КПРФ - три мандата, ЛДПР - два мандата, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - один депутатский мандат.

Владимир Чибикин родился 21 ноября 1948 года в селе Лада Ичалковского района Мордовской АССР, окончил МГУ имени Н. П. Огарева. Кандидат технических наук, доктор электротехники. Работал генеральным директором ОАО "Электровыпрямитель". С 2003 по 2011 годы был председателем комитета Госсобрания Мордовии по экономической политике, предпринимательству и собственности. С декабря 2011 года по сентябрь 2016 года работал председателем Госсобрания Мордовии пятого созыва. В сентябре 2016 года избран председателем Госсобрания шестого созыва.