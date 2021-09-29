Рябков заявил, что Россия отслеживает всю информацию о пусках ракет КНДР

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия отслеживает всю информацию о пусках ракет КНДР, ситуация вокруг пусков влияет на перспективы диалога по денуклеаризации полуострова. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Москва не поддержит попытки использовать новые ракетные запуски со стороны КНДР для нагнетания обстановки на Корейском полуострове, заявил Рябков.

"Гипотетические попытки использовать те или иные испытательные пуски КНДР для дальнейшего нагнетания мы поддерживать не будем", - сказал он.

Новый ракетный запуск со стороны КНДР не должен помешать политическому процессу по решению проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, считает заместитель министра.

"Происходящее, на наш взгляд, проецируется на перспективы возобновления диалога по решению проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Главное сейчас - не допускать шагов, которые мешали бы этому политическому процессу", - сказал он.