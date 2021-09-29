Фракция КПРФ покинула первое после каникул заседание Мосгордумы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Фракция КПРФ в среду покинула первое после летнего перерыва заседание Московской городской думы, высказав несогласие с рядом вопросов.

"Мы возмущены и требуем проводить заседание Мосгордумы в очной форме, потому что никаких предпосылок для заочного голосования и проведения [заседания] Мосгордумы не имеется. Следующее - фракция КПРФ в Московской городской думе, равно как и московский городской комитет КПРФ не признают итоги выборов в городе Москве по одномандатным округам в Госдуму. Мы не признаем итоги электронного голосования. <...> В знак протеста мы сегодня покидаем заседание", - сказал депутат Мосгордумы Николай Зубрилин в ходе заседания.

Он добавил, что также фракция не признает итоги голосования по 37-му избирательному округу города Москвы по довыборам депутатов Мосгордумы. Также депутаты обратились к начальнику ГУВД города Москвы, потребовав разблокировать приемную первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова.

Избранный депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов 28 сентября сообщил журналистам, что сотрудники столичной полиции заблокировали приемную Мельникова, где хранятся материалы для подачи исков с требованием отмены итогов голосования на некоторых избирательных участках Москвы. Комментарием полиции ТАСС пока не располагает.

Ранее Обухов подал иск в Мосгорсуд об отмене итогов голосования в 205-м Преображенском округе Москвы. Кроме того, Пресненский суд Москвы ранее зарегистрировал иск бывшего кандидата от КПРФ Михаила Лобанова, оспорившего итоги прошедшего голосования по Кунцевскому одномандатному избирательному округу № 197. Иск уже принят к производству. Члены КПРФ не признают результаты дистанционного электронного голосования в Москве, в связи с чем готовятся подать ряд новых исков.