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Артем Здунов вступил в должность главы Мордовии

Он победил на сентябрьских выборах, набрав 78,26% голосов
Глава Мордовии Артем Здунов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Мордовии Артем Здунов
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 29 сентября. Избранный глава Мордовии Артем Здунов официально вступил в должность в среду. Церемония инаугурации прошла в здании республиканского дворца культуры в Саранске.

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"Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Мордовия уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию Республики Мордовия, законы Республики Мордовия, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, верно служить народу Российской Федерации", - сказал Здунов.

43-летний Здунов был временно исполняющим обязанности главы Мордовии с ноября 2020 года. На сентябрьских выборах руководителя региона он одержал победу, набрав 78,26% голосов, за него проголосовали более 298 тыс. человек.

С февраля 2018 года Здунов работал председателем правительства Дагестана, до назначения с 2014 года занимал пост министра экономики Татарстана. Восемнадцатого ноября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Артема Здунова.

Теги
РоссияМордовияЗдунов, Артем Алексеевич
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