ЦИК зарегистрировал 153 депутата Госдумы, избранных по спискам

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду зарегистрировал 153 победителя выборов по партийным спискам депутатами Госдумы восьмого созыва.

"Зарегистрировать депутатов Государственной думы восьмого созыва, избранных по федеральному округу, в количестве 153 человека", - говорится в постановлении ЦИК.

Согласно документу, ЦИК зарегистрировал 60 депутатов от "Единой России", 45 - от КПРФ, 19 - от "Справедливой России - За правду", 18 - от ЛДПР и 11 - от "Новых людей".

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября, по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Одномандатников регистрируют депутатами окружные избиркомы.

Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.