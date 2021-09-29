Губернатор Орловской области и мэр Новосибирска отдают свои мандаты сопартийцам из КПРФ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков и мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказались принять мандаты депутатов Госдумы и передают их однопартийцам из КПРФ, говорится в приложении к постановлению Центризбиркома.

Клычков и Локоть вместе с зампредом Мособлдумы от КПРФ Константином Черемисовым значатся в списке кандидатов, избранных в составе федерального партсписка КПРФ, депутатские мандаты которых считаются вакантными. Их мандаты передаются кандидатам КПРФ Роберту Кочиеву, Ренату Сулейманову и Борису Иванюженкову.

Ранее Клычков сообщил в соцсетях, что он отказался от мандата депутата Государственной Думы. Локоть также сообщал журналистам, что откажется от мандата и продолжит работать на нынешнем посту.