Миронова утвердили главой фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов утвержден на должность главы фракции справороссов в Госдуме восьмого созыва, его первыми заместителями стали Олег Нилов и Геннадий Семигин. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе партии по итогам первого заседания фракции.

"Прошло первое заседание фракции "Справедливая Россия - За правду". Решением фракции руководителем стал Сергей Миронов. Первыми заместителями стали Олег Нилов и Геннадий Семигин", - говорится в сообщении.

Кроме того, фракция утвердила на должность вице-спикера Госдумы кандидатуру Александра Бабакова. "Комитеты [Госдумы] еще не сформированы, вопрос о позициях председателей, первых заместителей и заместителей комитетов не обсуждался еще фракцией", - отметили в пресс-службе.