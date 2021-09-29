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Миронова утвердили главой фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов Сергей Бобылев/ТАСС
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Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов утвержден на должность главы фракции справороссов в Госдуме восьмого созыва, его первыми заместителями стали Олег Нилов и Геннадий Семигин. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе партии по итогам первого заседания фракции.

"Прошло первое заседание фракции "Справедливая Россия - За правду". Решением фракции руководителем стал Сергей Миронов. Первыми заместителями стали Олег Нилов и Геннадий Семигин", - говорится в сообщении.

Кроме того, фракция утвердила на должность вице-спикера Госдумы кандидатуру Александра Бабакова. "Комитеты [Госдумы] еще не сформированы, вопрос о позициях председателей, первых заместителей и заместителей комитетов не обсуждался еще фракцией", - отметили в пресс-службе.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссия"Справедливая Россия - За правду"
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