{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев поздравил Берлускони с юбилеем

Зампредседателя Совета безопасности России отметил вклад бывшего премьер-министра Италии в отношения Москвы и Рима

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев по телефону поздравил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием, сообщил в среду журналистам помощник замглавы Совбеза Олег Осипов.

"В ходе разговора Дмитрий Медведев отметил продуктивную совместную работу, теплые личные отношения, вклад Берлускони в развитие отношений между странами на государственном и межпартийном уровне по линии "Единая Россия" - "Вперед, Италия!" - рассказал Осипов.

Ранее в среду Берлускони поздравил по телефону президент России Владимир Путин. Глава российского государства также направил ему телеграмму с поздравлениями. В ней российский президент обращается к экс-премьеру Италии "дорогой Сильвио" и передает "самые искренние поздравления".

Экс-премьер Италии родился 29 сентября 1936 года в Милане.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичИталияРоссияБерлускони, Сильвио
ЦИК зарегистрировал 153 депутата Госдумы и распределил мандаты тех, кто от них отказался
Всего зарегистрировано 60 депутатов от "Единой России", 45 - от КПРФ, 19 - от "Справедливой России - За правду", 18 - от ЛДПР и 11 - от "Новых людей"
Читать полностью