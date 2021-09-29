Медведев поздравил Берлускони с юбилеем

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев по телефону поздравил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием, сообщил в среду журналистам помощник замглавы Совбеза Олег Осипов.

"В ходе разговора Дмитрий Медведев отметил продуктивную совместную работу, теплые личные отношения, вклад Берлускони в развитие отношений между странами на государственном и межпартийном уровне по линии "Единая Россия" - "Вперед, Италия!" - рассказал Осипов.

Ранее в среду Берлускони поздравил по телефону президент России Владимир Путин. Глава российского государства также направил ему телеграмму с поздравлениями. В ней российский президент обращается к экс-премьеру Италии "дорогой Сильвио" и передает "самые искренние поздравления".

Экс-премьер Италии родился 29 сентября 1936 года в Милане.