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Отставки и назначения

Глава Крыма принял отставку министра здравоохранения

Причина отставки Александра Остапенко не называется
Глава Республики Крым Сергей Аксенов Михаил Метцель/ТАСC
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Михаил Метцель/ТАСC

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра здравоохранения Александра Остапенко. Об этом он сообщил в среду в своем Telegram-канале.

"Принял отставку министра здравоохранения Республики Крым Александра Ивановича Остапенко. Временно исполняющим обязанности министра будет назначен главный врач Судакской городской больницы Константин Викторович Скорупский", - написал Аксенов.

Причина отставки не называется.

Это пятый представитель администрации Крыма, подавший в отставку в течение последних двух недель. Среди них вице-премьер Евгений Кабанов и глава Минстроя Крыма Михаил Храмов, которые вскоре стали фигурантами уголовного дела и сейчас находятся под арестом.

Теги
РоссияОтставки и назначенияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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