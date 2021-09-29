Аксенов: стратегия по "деоккупации Крыма" призвана отвлечь украинцев от насущных проблем

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Стратегия по "деоккупации Крыма", утвержденная в среду правительством Украины, нацелена на отвлечение внимания своих граждан от насущных проблем. При этом Киев демонстрирует неспособность к восприятию реальности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Решение об утверждении стратегии по "деоккупации Крыма" одобрили члены кабинета министров Украины. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, документ является комплексной дорожной картой, благодаря которой Украина вернет контроль над полуостровом.

"В отчаянных попытках "вернуть Крым" Украина в очередной раз демонстрирует свою неспособность к восприятию реальности. Никакие стратегии, планы, шаги не могут влиять на российский статус Крыма. Этот глупый и безнадежный фарс нацелен лишь на отвлечение внимания украинского народа от насущных проблем", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что с такой же целью ранее Киев проводил "Крымскую платформу" и "множество других бесполезных мероприятий и инициатив из области вымышленной реальности".

Член Совета федерации от Крыма Ольга Ковитиди посоветовала Киеву воздержаться от спекуляций на теме Крыма. "Крым определился со своим выбором и никому не советует спекулировать крымской тематикой, тем более - зарабатывать на этом миллионные европейские транши и дешевые политические дивиденды", - сказала Ковитиди ТАСС в среду.

Она отметила, что крымчане не зависят от мнения украинских властей. "Возвращаться можно туда, где тебя ждут. Об этом должен знать Шмыгаль, назначенный режимом Зеленского премьер-министром Украины. Народ Крыма, чье мнение не интересует украинскую власть, в свою очередь хочет напомнить Украине, что мнение украинской власти нам изначально неинтересно", - добавила сенатор.

Воссоединение с Россией

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. Восемнадцатого марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.