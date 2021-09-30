В Хабаровском крае появились новые министерства

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев после вступления в должность сформировал новые министерства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Продолжаю формировать структуру органов исполнительной власти Хабаровского края", - написал Дегтярев.

В числе утвержденных постановлением губернатора министерств появились новые. В частности, это Министерство туризма, Министерство промышленности и торговли, Министерство лесного хозяйства и лесопереработки, Министерство цифрового развития и связи.

В структуре сохранились МинЖКХ, Минздрав, Минимущества, Минкультуры, Министерство образования и науки, Минприроды, Минсельхоз, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Министерство строительства, Министерство спорта, Минфин, Минсоцзащиты, Министерство экономического развития. Названия некоторых министерств изменились. В то же время, в списке утвержденных нет Министерства инвестиционного развития и предпринимательства.

Накануне Дегярев сообщил о кадровых подвижках. Число своих заместителей в новой структуре власти он сократил на одну единицу - с 9 до 8. Председательство в региональном правительстве губернатор края оставил за собой.

Дегтярева избрали губернатором на выборах, прошедших в регионе 17, 18 и 19 сентября. За него проголосовали 56,77% избирателей. Он вступил в должность 24 сентября.