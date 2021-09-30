{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровском крае появились новые министерства

В частности, появилось Министерство туризма

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев после вступления в должность сформировал новые министерства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Продолжаю формировать структуру органов исполнительной власти Хабаровского края", - написал Дегтярев.

В числе утвержденных постановлением губернатора министерств появились новые. В частности, это Министерство туризма, Министерство промышленности и торговли, Министерство лесного хозяйства и лесопереработки, Министерство цифрового развития и связи.

В структуре сохранились МинЖКХ, Минздрав, Минимущества, Минкультуры, Министерство образования и науки, Минприроды, Минсельхоз, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Министерство строительства, Министерство спорта, Минфин, Минсоцзащиты, Министерство экономического развития. Названия некоторых министерств изменились. В то же время, в списке утвержденных нет Министерства инвестиционного развития и предпринимательства.

Накануне Дегярев сообщил о кадровых подвижках. Число своих заместителей в новой структуре власти он сократил на одну единицу - с 9 до 8. Председательство в региональном правительстве губернатор края оставил за собой.

Дегтярева избрали губернатором на выборах, прошедших в регионе 17, 18 и 19 сентября. За него проголосовали 56,77% избирателей. Он вступил в должность 24 сентября.

Теги
РоссияХабаровский край
Россия считает несбалансированным состав санкционных комитетов ООН по Африке
По словам первого заместителя постпреда России при всемирной организации Дмитрия Полянского, некоторые кандидаты "не соответствуют требованиям беспристрастности, нейтральности и независимости"
Читать полностью