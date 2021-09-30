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Статус нескольких управлений в правительстве Хабаровского края повысили до комитетов

Глава края Михаил Дегтярев формирует органы исполнительной власти региона после своего вступления в должность

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев повысил статус нескольких управлений до комитетов. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Дегтярев формирует органы исполнительной власти Хабаровского края после своего вступления в должность главы региона. Он сделал ряд назначений, создал новые министерства, распределил полномочия между сохранившимися.

"Повышен статус некоторых ОИВ. Главное управление по внутренней политике реорганизовано в комитет; управление по молодежной политике стало обособленным ОИВ и получило статус комитета по делам молодежи; управление охотничьего хозяйства - стало обособленным ОИВ", - сказал Дегтярев.

Он также создал комитет рыбного хозяйства. Постановлением губернатора Хабаровского края утверждены комитеты правительства края по гражданской защите, по обеспечению деятельности мировых судей и административных комиссий, по топливно-энергетическому комплексу, по внутренней политике, по делам записи актов гражданского состояния и архивов, комитеты государственного заказа, государственного строительного надзора, государственного финансового контроля и ряд других.

Дегтярева избрали губернатором на выборах, прошедших в регионе 17, 18 и 19 сентября. За него проголосовали 56,77% избирателей. Он вступил в должность 24 сентября.

Теги
РоссияХабаровский край
В Хабаровском крае появились новые министерства
В частности, появилось Министерство туризма
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