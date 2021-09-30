Спикером заксобрания Пермского края в третий раз подряд стал Валерий Сухих

ПЕРМЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва, представитель партии "Единая Россия" Валерий Сухих третий раз подряд избран председателем регионального парламента. Его кандидатуру поддержали депутаты на первом после выборов пленарном заседании.

"По результатам голосования: <...> за - 44, воздержались - 13. По итогам голосования председателем Законодательного собрания Пермского края избран Сухих Валерий Александрович", - сказал временно председательствующий на заседании депутат Александр Бойченко.

Кандидатура Сухих была единственной, выдвинутой депутатами. Так как заседание проходило в дистанционном формате, то голосование проходило в открытом режиме.

Голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва проходило 17-19 сентября. Из 60 мандатов 40 получили депутаты от партии "Единая Россия". КПРФ представляют 11 депутатов, СРЗП и ЛДПР по три депутата, партию "Новые люди" - два и один самовыдвиженец.