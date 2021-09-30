Губернатор Ростовской области Голубев отказался от мандата депутата Госдумы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября./ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался от мандата депутата Госдумы, сообщается на сайте Ростовского регионального отделения партии "Единая Россия".

Голубев возглавлял на прошедших выборах список "Единой России" от четырех регионов (Ростовской и Астраханской областей, Калмыкии и Ставропольского края). "Лидеры территориальной группы №45 партийного списка кандидатов "Единой России", избранные в Государственную думу от Ростовской области, приняли решение отказаться от мандата депутата", - говорится в сообщении. Помимо Голубева, от мандатов отказались главврач детской областной больницы Светлана Пискунова и победитель конкурса "Учитель года - 2020" Михаил Гуров.

По данным пресс-службы, такое решение объясняется выполнением народной программы "Единой России".

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.