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В должности главы администрации Керчи утвердили Святослава Брусакова

Депутаты горсовета поддержали его кандидатуру единогласно

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Депутаты городского совета Керчи в четверг единогласно утвердили в должности главы администрации города Святослава Брусакова, исполнявшего до этого обязанности мэра. Об этом ТАСС сообщили в местной администрации.

"Сегодня состоялось заседание городского совета. Основной вопрос - избрание главы [администрации города Керчи]. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Брусакова", - сказал собеседник агентства.

Бывший глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку по собственному желанию в конце июля. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что уход Бороздина с должности главы администрации связан с состоянием его здоровья.

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