Москва считает несправедливым решение Праги по АЭС "Дукованы" в отношении РФ и КНР

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Москва считает дискриминационным политизированное решение чешских властей отстранить Россию и Китай от строительства нового энергоблока АЭС "Дукованы". Об этом заявил в четверг заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев.

"27 сентября президент Чехии Милош Земан подписал одобренный ранее обеими палатами чешского парламента закон о мерах по переходу Чехии к низкоэмиссионной энергетике. По инициативе праволиберальной оппозиции в этот закон были включены положения, фактически дискриминирующие потенциальных участников проекта расширения чешской АЭС "Дукованы" из России и Китая, - сказал он. - В законе зафиксировано, что при строительстве новых блоков в Чехии могут использоваться только технологии поставщиков из государств - участников соглашения ВТО о государственных закупках 1996 года, участниками которого Россия и Китай не являются".

По словам дипломата, законом также предусмотрены и другие механизмы, блокирующие участие компаний из РФ и КНР в атомных проектах на территории Чехии. "Вызывает сожаление, что в Праге, вопреки экономической логике и с ущербом для интересов профильного чешского бизнеса, возобладал такой политизированный подход, - заметил он. - Не секрет, что в тендере на расширение чешской АЭС намеревалась принять участие и наша госкорпорация "Росатом", являющаяся не только лидером мировой ядерной энергетики, но и давним и традиционным партнером Чехии, с которой в этой сфере у нас, действительно, десятилетиями развивалось весьма плодотворное сотрудничество".

"Обратили при этом внимание, что ранее глава чешского государства не поддержал принятие подобного закона, справедливо указывая на то, что сокращение количества участников в тендерных процедурах закономерно снижает конкуренцию и ведет к удорожанию проекта", - указал заместитель официального представителя МИД РФ.

Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента 16 июня исключила компании РФ и КНР из числа претендентов на участие в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы". При его возведении нельзя будет использовать российские и китайские технологии и комплектующие. Сенат (верхняя плата) высшего законодательного органа республики выступил с инициативой, чтобы связанные с Москвой и Пекином компании не смогли быть задействованы и в обеспечении процесса последующей эксплуатации блока.

Сооружение нового энергоблока на АЭС должно начаться не позднее 2029 года, а его ввод в испытательный режим чешские власти наметили на 2036 год. Он заменит один из четырех действующих блоков, которые были сооружены в 1985-1987 годах.